Илона Корстин: «Место проведения Матча всех звезд еще обсуждается»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что место проведения Матча звезд еще обсуждается.

«У нас есть разные варианты. Дата у нас есть, место мы обсуждаем. Дедлайн по принятию решения? Не сейчас, позже. В начале сезона», – сказала Илона Корстин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее президент лиги Сергей Кущенко заявил, что Матч всех звезд пройдет в Москве.

Супер Марио, прозвища и шутки о насвае. Пять вещей, которыми запомнился Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022