Илона Корстин: «Место проведения Матча всех звезд еще обсуждается»

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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что место проведения Матча звезд еще обсуждается.

«У нас есть разные варианты. Дата у нас есть, место мы обсуждаем. Дедлайн по принятию решения? Не сейчас, позже. В начале сезона», – сказала Илона Корстин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее президент лиги Сергей Кущенко заявил, что Матч всех звезд пройдет в Москве.

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