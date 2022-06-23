Илона Корстин – о формате нового сезона: «Мы дадим клубам возможность играть чаще. Теперь у нас четыре круга в регулярке»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что новый формат регулярного чемпионата и плей-офф поможет компенсировать отсутствие матчей в связи с отстранением российских клубов от еврокубков.

«Мы понимали, что команды привыкли к насыщенному графику, играть два раза в неделю. У клубов есть цель оставить высокооплачиваемых тренеров и игроков, в контрактах которых прописано, что они должны сыграть определенное количество матчей. Мы дадим им возможность играть чаще.

Теперь у нас четыре круга в чемпионате вместо двух, расширенный плей-офф, где серии до четырех побед начнутся с полуфиналов. Календарь будет составлен так, чтобы на одной неделе команды играли два матча в неделю, на другой - один. И так по очереди. Плюс будут недели, когда матчи Лиги ВТБ будут каждый день. Так что баскетбола по-прежнему будет очень много.

Плюс перед началом сезона мы проведем Суперкубок, куда пригласили иностранные клубы. Сейчас прорабатываем его формат. Еще, конечно, будет всех звезд и, возможно, еще один турнир под нашей эгидой. Обсуждаем такую возможность с нашими спонсорами. А учитывая, что нас исключили из всех еврокубков и турниров сборных, мы больше не должны думать об «окнах» ФИБА и расписании Евролиги. Теперь мы свободны. Составляем календарь, который выгоден нам», – сказала Корстин.

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