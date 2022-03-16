Лига ВТБ представила фильм о Матче всех звезд-2022

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Единая лига ВТБ представила фильм о шестом в истории лиги Матче всех звезд, который прошел 20 февраля в Москве на ВТБ Арене.

29 очков Марио Хезони помогли «Звездам Мира» победить «Звезд России» со счетом 129:121. Хорватский форвард УНИКСа был признан MVP встречи.

В фильме присутствует общение игроков в раздевалках, примерка костюмов, тренировки, интервью, впечатления и комментарии по ходу матча.

Супер Марио, прозвища и шутки о насвае. Пять вещей, которыми запомнился Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022

Матч всех звезд 2022 в фотографиях

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