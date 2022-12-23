Калеб Хоумсли перед матчем против «Енисея»: «У нас есть отличная возможность забрать победу, которая так нам нужна»

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Защитник «Зенита» Калеб Хоумсли заявил, что команда забрать победу в сегодняшнем домашнем матче против красноярского «Енисея».

«У нас есть отличная возможность забрать победу, которая так нам нужна. Хотим вернуться к тому, как играли раньше, наладить командный баскетбол.

У нас было несколько по-настоящему хороших тренировок, чтобы подготовиться к матчу с «Енисеем», так что мы готовы. Соперник играет неплохо, так что нам нужно отлично сыграть в обороне, чтобы сходу задать тон игре и далее уже забрать победу», – сказал американец.

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