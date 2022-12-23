Василий Карасев: «Чтобы обыграть ЦСКА, должны сойтись все звезды»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с в рамках Лиги ВТБ.

«Для нас такие матчи как с ЦСКА очень важны, ведь чтобы расти, ты должен играть с сильнейшими.

Доволен ли я формой своей команды? Думаю, ни один тренер не будет на сто процентов удовлетворен тем, что имеет, всегда хочется большего. Я уже говорил — для того, чтобы играть с такой командой, нужно находиться в идеальном состоянии. Наша задача — выглядеть лучше, чем в игре первого круга.

ЦСКА идет без поражений, показывает очень хороший командный баскетбол, обладает качественной ротацией. Разумеется, чтобы обыграть армейцев, должны сойтись все звезды — и пока что никому из соперников в этом сезоне не удалось остановить их», – сказал Карасев.

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