Эмил Райкович перед матчем против МБА: «Хотим завершить год позитивно»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ МБА Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что команда постарается продлить свою победную серию в сегодняшнем матче против МБА.

«МБА – команда, которая играет в хороший баскетбол, на высоком уровне, команда, которая удивила многих. Мы подойдем к игре мотивированными.

Это последний матч в этом году, и мы хотим завершить год позитивно, продлить нашу победную серию», – сказал Райкович.

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