Эмил Райкович перед матчем против МБА: «Хотим завершить год позитивно»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что команда постарается продлить свою победную серию в сегодняшнем матче против МБА.
«МБА – команда, которая играет в хороший баскетбол, на высоком уровне, команда, которая удивила многих. Мы подойдем к игре мотивированными.
Это последний матч в этом году, и мы хотим завершить год позитивно, продлить нашу победную серию», – сказал Райкович.
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