Эмил Райкович перед матчем против МБА: «Хотим завершить год позитивно»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что команда постарается продлить свою победную серию в сегодняшнем матче против МБА.

« – команда, которая играет в хороший баскетбол, на высоком уровне, команда, которая удивила многих. Мы подойдем к игре мотивированными.

Это последний матч в этом году, и мы хотим завершить год позитивно, продлить нашу победную серию», – сказал Райкович.

Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России