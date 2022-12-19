Стив Керр – о 43 очках Джордана Пула: «Определенно одно из лучших его выступлений»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал великолепную игру защитника Джордана Пула в победном матче против «Торонто» (126:110).
«Определенно одно из лучших его выступлений.
Он был великолепен на обеих сторонах площадки. Да, он превосходно сыграл в защите. Он был спокоен в нападении, задавал тон и тащил нас», – сказал тренер.
Пул реализовал 14 из 23 с игры, включая 5 из 11 из-за дуги, и установил личный рекорд результативности, набрав 43 очка.
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