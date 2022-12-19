Стив Керр – о 43 очках Джордана Пула: «Определенно одно из лучших его выступлений»

Теги Голден Стэйт Торонто НБА Стив Керр Джордан Пул Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал великолепную игру защитника Джордана Пула в победном матче против «Торонто» (126:110).

«Определенно одно из лучших его выступлений.

Он был великолепен на обеих сторонах площадки. Да, он превосходно сыграл в защите. Он был спокоен в нападении, задавал тон и тащил нас», – сказал тренер.

Пул реализовал 14 из 23 с игры, включая 5 из 11 из-за дуги, и установил личный рекорд результативности, набрав 43 очка.

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2 комментария

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Herodotus
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В отсутствии Шефа, шанс для Пула окончательно утвердиться на роль сменщика, будущей главной звезды и лица команды
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Крокозябра
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Пул гораздо лучше играет выходя в старте.
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