Дрэймонд Грин вместо открытого лэй-апа сделал передачу в сторону скамейки «Торонто»
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин допустил курьезную потерю во время матча с «Рэпторс» (126:110).
Находившийся в одиночестве рядом с кольцом Грин получил передачу от Джордана Пула, но вместо открытого лэй-апа сделал передачу в сторону скамейки «Торонто».
В этом углу не было игрока «Голден Стэйт», так что мяч вылетел в аут.
Дрэймонд в воскресенье набрал 17 очков, 9 подборов и 5 передач при 2 потерях.
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