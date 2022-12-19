Дрэймонд Грин вместо открытого лэй-апа сделал передачу в сторону скамейки «Торонто»

Теги Голден Стэйт Торонто НБА видео Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин допустил курьезную потерю во время матча с «Рэпторс» (126:110).

Находившийся в одиночестве рядом с кольцом Грин получил передачу от Джордана Пула, но вместо открытого лэй-апа сделал передачу в сторону скамейки «Торонто».

В этом углу не было игрока «Голден Стэйт», так что мяч вылетел в аут.

Дрэймонд в воскресенье набрал 17 очков, 9 подборов и 5 передач при 2 потерях.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мышечная память сыграла на Карри
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы