Форвард «Уорриорз» допустил курьезную потерю во время матча с «Рэпторс» (126:110).

Находившийся в одиночестве рядом с кольцом Грин получил передачу от , но вместо открытого лэй-апа сделал передачу в сторону скамейки « ».

В этом углу не было игрока « », так что мяч вылетел в аут.

Дрэймонд в воскресенье набрал 17 очков, 9 подборов и 5 передач при 2 потерях.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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