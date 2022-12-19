Дрэймонд Грин: «Джордан Пул потрясающе контролировал игру»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин прокомментировал великолепную игру партнера по команде Джордана Пула в победном матче против «Торонто» (126:110).
«Он был невероятно спокоен. Это замедлило всех остальных и успокоило всю команду.
Он потрясающе контролировал игру. Все благодаря тому, что он проявил терпение и сумел поймать игру», – сказал Грин.
Пул реализовал 14 из 23 с игры, включая 5 из 11 из-за дуги, и установил личный рекорд результативности, набрав 43 очка.
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