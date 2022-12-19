Дрэймонд Грин: «Джордан Пул потрясающе контролировал игру»

Форвард « » прокомментировал великолепную игру партнера по команде в победном матче против « » (126:110).

«Он был невероятно спокоен. Это замедлило всех остальных и успокоило всю команду.

Он потрясающе контролировал игру. Все благодаря тому, что он проявил терпение и сумел поймать игру», – сказал Грин.

Пул реализовал 14 из 23 с игры, включая 5 из 11 из-за дуги, и установил личный рекорд результативности, набрав 43 очка.

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