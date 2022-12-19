Дрэймонд Грин: «Джордан Пул потрясающе контролировал игру»

Теги Голден Стэйт Торонто НБА Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин прокомментировал великолепную игру партнера по команде Джордана Пула в победном матче против «Торонто» (126:110).

«Он был невероятно спокоен. Это замедлило всех остальных и успокоило всю команду.

Он потрясающе контролировал игру. Все благодаря тому, что он проявил терпение и сумел поймать игру», – сказал Грин.

Пул реализовал 14 из 23 с игры, включая 5 из 11 из-за дуги, и установил личный рекорд результативности, набрав 43 очка.

Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы