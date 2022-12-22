Велимир Перасович – о победе над «Астаной»: «За исключением стартовых пяти минут, считаю, провели серьезный матч»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Астана Даниил Аксенов Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу над «Астаной» в гостевом матче Лиги ВТБ (79:41).

«За исключением стартовых пяти минут, считаю, провели серьезный матч.

Неплохо атаковали и хорошо оборонялись, особенно против их разыгрывающего Даниила Аксенова, которому не дали набрать очков. Завершили встречу с большим преимуществом, но к сожалению, матч омрачили травмы наших игроков», – сказал Перасович.

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