В Лиге ВТБ только Самсон Руженцев и Дэрил Мэйкон реализуют 50% с игры, 40% 3-очковых и 90% штрафных

В нынешнем сезоне лиги ВТБ только два игрока имеют бросковую линейку «50-40-90».

21-летний форвард ЦСКА Самсон Руженцев реализует 63,8% бросков с игры, 53,1% трехочковых и 93,3% штрафных.

Американский защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон имеет показатели 56,8% с игры, 57,1% из-за дуги и 93,2% штрафных.

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