Велимир Перасович: «Астана» значительно улучшила свою игру по сравнению с первым матчем в Казани»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Астаной».

«Астана» значительно улучшила свою игру по сравнению с первым матчем в Казани, когда гости выступали без американцев. Дома против нас они сыграют в полном составе.

Казахстанская команда демонстрирует хороший баскетбол. Недавно «Астана» дома обыграла «Автодор», который спустя несколько дней победил действующего чемпиона «Зенит». В предыдущем туре наши соперники на протяжении 35 минут на равных сражались с «Пармой-Пари».

Нам следует серьезно отнестись к предстоящему матчу, показать энергию и постараться исключить неудачные отрезки, которые мы допускали в последней игре с «Нижним Новгородом», – заявил Перасович. 

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