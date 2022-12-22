Винс Хантер: «Собираемся диктовать «Астане» свой баскетбол»

Форвард УНИКСа Винс Хантер рассказал о настрое команды на матч Лиги ВТБ с «Астаной».

«В столице Казахстана мы проведем свой последний матч в уходящем году. « » усилилась двумя американскими защитниками и улучшила свою игру по сравнению с нашей встречей в первом круге. Мы собираемся диктовать соперникам свой баскетбол и действовать атлетично», – заявил Хантер.

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