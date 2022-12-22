«Джордан, Пиппен, Данкан, Шак, Прайс». Стив Керр выбрал стартовую пятерку из своих бывших одноклубников

Теги Майкл Джордан Голден Стэйт Шакил О′Нил Тим Данкан НБА Скотти Пиппен Стив Керр Марк Прайс Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр назвал стартовую пятерку, собранную из своих бывших партнеров по команде.

«Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Тим Данкан, Шак — я играл с ним в «Орландо» несколько месяцев — и Марк Прайс.

Марк был невероятен. Он был одним из первых, кто очень хорошо бросал трехочковые с ведения и после передачи. Он был очень похож на Стефа Карри в том смысле, что против него нужно было защищаться далеко за трехочковой линией. И это было в эпоху, когда трехочковым не придавали большого значения.

Марк забрасывал по четыре-пять трехочковых за матч. Если бы он играл в наши дни и делал по 15-20 дальних бросков за матч, он был бы постоянным участником Матча всех звезд», – сказал Керр.

Молодые из «Кливленда» надеются покорить НБА? Все уже было в эпоху Джордана (и закончилось страданиями)

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6 комментариев

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ryy
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Уже не помню почему, но болел за тот Кливленд. Прайс- Ило- Догерти- Нэнс - ХодРод... Каждый раз надеялся, что вот сейчас.Но нет
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Александр 74
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Хороший выбор. Прайс конечно проигрывает другим по статусу, но это был игрок калибра Дрим-Тим-2.
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Максим Усков
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Круто что Керр выделил Прайса, крутой игрок которому не повезло в своё время с Майклом в одной конференции играть.
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0ptimus.
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Ответ Gaval
о каком данкане с орландо идёт речь?
С Шаком
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Gaval
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о каком данкане с орландо идёт речь?
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202standart
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Нормальный состав
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