«Джордан, Пиппен, Данкан, Шак, Прайс». Стив Керр выбрал стартовую пятерку из своих бывших одноклубников
Бывший игрок НБА, ныне главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр назвал стартовую пятерку, собранную из своих бывших партнеров по команде.
«Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Тим Данкан, Шак — я играл с ним в «Орландо» несколько месяцев — и Марк Прайс.
Марк был невероятен. Он был одним из первых, кто очень хорошо бросал трехочковые с ведения и после передачи. Он был очень похож на Стефа Карри в том смысле, что против него нужно было защищаться далеко за трехочковой линией. И это было в эпоху, когда трехочковым не придавали большого значения.
Марк забрасывал по четыре-пять трехочковых за матч. Если бы он играл в наши дни и делал по 15-20 дальних бросков за матч, он был бы постоянным участником Матча всех звезд», – сказал Керр.
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