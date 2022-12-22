«Джордан, Пиппен, Данкан, Шак, Прайс». Стив Керр выбрал стартовую пятерку из своих бывших одноклубников

Бывший игрок НБА, ныне главный тренер « » назвал стартовую пятерку, собранную из своих бывших партнеров по команде.

« , , , Шак — я играл с ним в «Орландо» несколько месяцев — и Марк Прайс.

Марк был невероятен. Он был одним из первых, кто очень хорошо бросал трехочковые с ведения и после передачи. Он был очень похож на Стефа Карри в том смысле, что против него нужно было защищаться далеко за трехочковой линией. И это было в эпоху, когда трехочковым не придавали большого значения.

Марк забрасывал по четыре-пять трехочковых за матч. Если бы он играл в наши дни и делал по 15-20 дальних бросков за матч, он был бы постоянным участником Матча всех звезд», – сказал Керр.

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