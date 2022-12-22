Главный тренер «Уорриорз» после разгрома от «Нетс» (113:143) признал, что действующие чемпионы на данном этапе выглядят неубедительно.

«Голден Стэйт» завершил выезд с результатом 1-5, показатель в гостевых матчах составляет 3-16, общий – 15-18 (11-е место на Западе).

«Уровень команды определяется ее турнирным показателем.

У нас был неудачный выезд. Наш показатель составляет 15-18, мы команда с отрицательным балансом в турнирной таблице, и нам надо найти способ, чтобы изменить такое положение вещей», – заявил Керр.

«Нетс» набрали 91 очко в первой половине матча с « ». Это новый рекорд клуба и 3-й результат в истории НБА.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон

Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России