Стив Керр: «Уровень команды определяется ее турнирным показателем»
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр после разгрома от «Нетс» (113:143) признал, что действующие чемпионы на данном этапе выглядят неубедительно.
«Голден Стэйт» завершил выезд с результатом 1-5, показатель в гостевых матчах составляет 3-16, общий – 15-18 (11-е место на Западе).
«Уровень команды определяется ее турнирным показателем.
У нас был неудачный выезд. Наш показатель составляет 15-18, мы команда с отрицательным балансом в турнирной таблице, и нам надо найти способ, чтобы изменить такое положение вещей», – заявил Керр.
«Нетс» набрали 91 очко в первой половине матча с «Голден Стэйт». Это новый рекорд клуба и 3-й результат в истории НБА.
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