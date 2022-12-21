Стив Керр после разгрома от «Никс»: «Пытаемся держаться и справимся с этой задачей»

Теги Голден Стэйт Нью-Йорк НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр оценил перспективы команды после крупного поражения от «Никс» (94:132).

У «Голден Стэйт» результат 3-15 на выезде при общем турнирном показателе 15-17 и 11-м месте на Западе.

«Никс» сейчас в хорошей форме. Они полностью переиграли нас.

Мы провалились в этом матче. Пытаемся держаться и справимся с этим, удержимся. Завтра будет новая игра», – заявил Керр.

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2 комментария

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Vagant
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ГСВ стало первой командой в этом сезоне, которое потерпело 15 поражений на выезде.
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serhio_ramos_
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Завтра будет новое поражение. Что с комментами на баскетбольной ветке?
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