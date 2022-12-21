Главный тренер «Уорриорз» оценил перспективы команды после крупного поражения от «Никс» (94:132).

У « » результат 3-15 на выезде при общем турнирном показателе 15-17 и 11-м месте на Западе.

«Никс» сейчас в хорошей форме. Они полностью переиграли нас.

Мы провалились в этом матче. Пытаемся держаться и справимся с этим, удержимся. Завтра будет новая игра», – заявил Керр.

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