Стив Керр после разгрома от «Никс»: «Пытаемся держаться и справимся с этой задачей»
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр оценил перспективы команды после крупного поражения от «Никс» (94:132).
У «Голден Стэйт» результат 3-15 на выезде при общем турнирном показателе 15-17 и 11-м месте на Западе.
«Никс» сейчас в хорошей форме. Они полностью переиграли нас.
Мы провалились в этом матче. Пытаемся держаться и справимся с этим, удержимся. Завтра будет новая игра», – заявил Керр.
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