Стив Керр: «Надеемся, что Кевин Дюрэнт сыграет за сборную США на Олимпиаде-2024»
Главный тренер сборной США Стив Керр выразил надежду, что звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт сыграет на Олимпиаде 2024 года в Париже.
«Это было бы здорово.
Дюрэнт доминировал в сборной США и, как я уже говорил, этот парень просто любит играть в баскетбол. Поэтому мы надеемся, что он решит продолжить выступать за сборную», – сказал Керр.
Дюрэнт является лучшим бомбардиром в истории мужской сборной США и может стать первым баскетболистом, завоевавшим четыре золотые олимпийские медали.
Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать
Комментарии