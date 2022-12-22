Стив Керр: «Надеемся, что Кевин Дюрэнт сыграет за сборную США на Олимпиаде-2024»

Теги Голден Стэйт Бруклин сборная США НБА Кевин Дюрэнт Стив Керр Париж-2024 Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр выразил надежду, что звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт сыграет на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Это было бы здорово.

Дюрэнт доминировал в сборной США и, как я уже говорил, этот парень просто любит играть в баскетбол. Поэтому мы надеемся, что он решит продолжить выступать за сборную», – сказал Керр.

Дюрэнт является лучшим бомбардиром в истории мужской сборной США и может стать первым баскетболистом, завоевавшим четыре золотые олимпийские медали.

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