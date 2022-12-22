Стив Керр: «Надеемся, что Кевин Дюрэнт сыграет за сборную США на Олимпиаде-2024»

Главный тренер сборной США Стив Керр выразил надежду, что звездный форвард « » сыграет на Олимпиаде 2024 года в .

«Это было бы здорово.

Дюрэнт доминировал в сборной США и, как я уже говорил, этот парень просто любит играть в баскетбол. Поэтому мы надеемся, что он решит продолжить выступать за сборную», – сказал Керр.

Дюрэнт является лучшим бомбардиром в истории мужской сборной США и может стать первым баскетболистом, завоевавшим четыре золотые олимпийские медали.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать