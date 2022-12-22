«Уорриорз» повторили антирекорд «Буллс» сезона-1998/99

«Голден Стэйт» стал вторым в истории НБА действующим чемпионом, который проиграл два матча подряд с разницей 30 очков или больше.

Аналогичную неудачную серию в сезоне-1998/99 провел « », который находился в процессе перестройки после ухода из команды Майкла Джордана и Скотти Пиппена.

«Уорриорз» в отсутствие травмированного проиграли в гостях « » (94:132) и « » (113:143).

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые