«Уорриорз» повторили антирекорд «Буллс» сезона-1998/99

Теги Чикаго Голден Стэйт Бруклин Нью-Йорк НБА Стефен Карри Баскетбол

«Голден Стэйт» стал вторым в истории НБА действующим чемпионом, который проиграл два матча подряд с разницей 30 очков или больше.

Аналогичную неудачную серию в сезоне-1998/99 провел «Чикаго», который находился в процессе перестройки после ухода из команды Майкла Джордана и Скотти Пиппена.

«Уорриорз» в отсутствие травмированного Стефена Карри проиграли в гостях «Нью-Йорку» (94:132) и «Бруклину» (113:143).

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