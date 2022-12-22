«Уорриорз» повторили антирекорд «Буллс» сезона-1998/99
«Голден Стэйт» стал вторым в истории НБА действующим чемпионом, который проиграл два матча подряд с разницей 30 очков или больше.
Аналогичную неудачную серию в сезоне-1998/99 провел «Чикаго», который находился в процессе перестройки после ухода из команды Майкла Джордана и Скотти Пиппена.
«Уорриорз» в отсутствие травмированного Стефена Карри проиграли в гостях «Нью-Йорку» (94:132) и «Бруклину» (113:143).
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