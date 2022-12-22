Анонимный тренер НБА описал отношения между главным тренером «Атланты» Нэйтом Макмилланом и лидером команды .

«Янг не любит тренера, тренер не любит его. У других игроков тоже есть вопросы к Трэю», – заявил тренер.

В начале декабря Янг пропустил матч с «Денвером» из-за несогласия с Макмилланом по поводу травмы. По словам одного из управленцев НБА, с тех пор ситуация только ухудшилась.

«Там все очень токсично. Это продолжается примерно месяц. Складывается впечатление, что положение только ухудшается», – заявил менеджер.

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