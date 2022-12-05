Трэй Янг пропустил матч с «Денвером» из-за несогласия с Нэйтом Макмилланом по поводу травмы
Звезда «Хоукс» Трэй Янг пропустил пятничную игру против «Наггетс» после обмена мнениями с главным тренером Нэйтом Макмилланом, который в итоге привел к ультиматуму со стороны последнего.
Янг хотел сосредоточиться на лечении травмированного правого плеча, пропуская утреннюю разминку перед игрой. Он планировал чуть позже в тот же день решить, будет ли играть против «Денвера». Макмиллан предложил ему выбор: либо разыгрывающий выходит со скамейки запасных, либо вовсе не появляется на арене.
Янг решил не играть и был снят с матча с формулировкой «боли в плече», «Атланта» победила со счетом 117:109.
«У нас просто возникло недопонимание в той ситуации с Трэем», – сказал Макмиллан в воскресенье.
На Янга не было наложено никаких дисциплинарных взысканий, в воскресенье он вернулся к тренировкам. Ожидается, что Трэй снова будет в стартовом составе в матче с «Тандер» в понедельник.
Сообщается, что недопонимание на прошлой неделе является частью более крупной конфликтной ситуации в «Атланте» в этом сезоне. Команда уже неоднократно проводила встречи в начале чемпионата для разрешения различных спорных вопросов.
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