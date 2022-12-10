Известный тренер раскритиковал звезду «Атланты» Трэя Янга, который недавно вступил с конфликт с возглавляющим команду Нэйтом Макмилланом.

меня достал. Я уже устал от него. Этот парень уже уволил одного главного тренера, а теперь пытается уволить еще одного чертовски хорошего тренера. Что происходит за кулисами? Не представляю. Но я точно знаю, что устал от парней, которые устраивают настоящий ад, а через день вдруг становятся жертвами.

Трэй Янг чертовски хорош на площадке, он действительно хороший баскетболист, но он еще не суперзвезда. Он не входит пока в этот список особенных игроков Матча звезд. Он не тот человек, который доказал, что является истинным победителем. Но сейчас мы хотим присвоить ему все это еще до того, как он заслужил, и добавить сюда все сопутствующие излишества», – заявил Карл.

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