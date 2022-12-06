Нэйт Макмиллан – о конфликте с Янгом: «Мы не можем быть согласны во всем, но все будет нормально»

Главный тренер «Атланты» Нэйт Макмиллан высказался на тему конфликтной ситуации с лидером команды .

По словам Макмиллана, случившееся является рабочим моментом и не должно помешать его дальнейшему сотрудничеству с Янгом.

«Трэй очень хочет побеждать. Мы оба хотим одного и того же, а именно выигрывать матчи. Важно понимать, что всякое случается. Мы не можем быть согласны во всем. Такие вещи случаются, например, в семьях, не так ли? Не может все складываться идеально. Но с Трэем все будет нормально.

Янг – 24-летний мужчина, который очень талантлив. Он очень сильно хочет побеждать. Со мной то же самое. И мы продолжим работать над тем, чтобы осуществлять решение этой задачи», – заявил Макмиллан.

Янг пропустил пятничный матч против «Наггетс» после ультиматума Макмиллана. После того, как игрок пропустил утреннюю тренировку из-за травмы правого плеча, тренер предложил ему на выбор: либо выйти со скамейки запасных, либо вовсе не появляться на арене.

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