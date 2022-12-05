Чендлер Парсонс: «Трэю Янгу нужно повзрослеть. «Хоукс» слишком много в него вложили»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс прокомментировал конфликт разыгрывающего «Атланты» с главным тренером Нэйтом Макмилланом.

«Трэю нельзя так делать. «Хоукс» слишком много в него вложили. Это его пятый сезон. Нельзя так делать, нельзя подводить партнеров по команде. Нужно быть сильнее в такие моменты.

Мне не нравится, что Макмиллан сказал ему либо выйти со скамейки, либо вовсе не появляться на арене. Но Трэю нужно немного повзрослеть. У него уже были проблемы с Ллойдом Пирсом. Теперь у них новый тренер, который намного круче, отличный парень и отличный тренер.

Утренние тренировки – отстой, но ты звезда и должен участвовать вместе со всеми», – сказал Парсонс.

Янг пропустил пятничный матч против «Наггетс» после ультиматума Макмиллана. После того, как игрок пропустил утреннюю тренировку из-за травмы правого плеча, тренер предложил ему на выбор: либо выйти со скамейки запасных, либо вовсе не появляться на арене.

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