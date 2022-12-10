Владимир Спивак: «Трэй Янг не может быть главным игроком в реально сильной команде»

Ведущий «Взял Мяч» Владимир Спивак прокомментировал недавний конфликт разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга с главным тренером команды Нэйтом Макмилланом.

«Мне никогда не нравился как лидер. Трэй играет эффектно, но он не может быть главным игроком в реально сильной команде», – заявил Спивак в эфире «Взял Мяч Live».

Янг пропустил матч против «Наггетс» на прошлой неделе после ультиматума Макмиллана. После того, как игрок пропустил утреннюю тренировку из-за травмы правого плеча, тренер предложил ему на выбор: либо выйти со скамейки запасных, либо вовсе не появляться на арене.

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