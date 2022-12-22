Дюрэнт получил технический за празднование аллей-упа Уоррен – Симмонс

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА видео Кевин Дюрэнт судьи Ти Джей Уоррен Бен Симмонс Баскетбол

Игроки «Нетс» Ти Джей Уоррен и Бен Симмонс организовали красивый аллей-уп во второй четверти матча с «Уорриорз» (143:113).

Находившийся на замене лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт вышел на площадку, праздную эффектный момент, за что был наказан техническим.

«Нетс» набрали 91 очко в первой половине матча с «Голден Стэйт». Это новый рекорд клуба и 3-й результат в истории НБА.

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1 комментарий

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Райли Карри
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Не за празднование. Он на паркет вышел.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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