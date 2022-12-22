Игроки «Нетс» и организовали красивый аллей-уп во второй четверти матча с «Уорриорз» (143:113).

Находившийся на замене лидер « » вышел на площадку, праздную эффектный момент, за что был наказан техническим.

«Нетс» набрали 91 очко в первой половине матча с « ». Это новый рекорд клуба и 3-й результат в истории НБА.

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