Дюрэнт получил технический за празднование аллей-упа Уоррен – Симмонс
Игроки «Нетс» Ти Джей Уоррен и Бен Симмонс организовали красивый аллей-уп во второй четверти матча с «Уорриорз» (143:113).
Находившийся на замене лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт вышел на площадку, праздную эффектный момент, за что был наказан техническим.
«Нетс» набрали 91 очко в первой половине матча с «Голден Стэйт». Это новый рекорд клуба и 3-й результат в истории НБА.
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