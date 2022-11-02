Стив Керр: «Стив Нэш может стать великолепным тренером, но ему нужна более стабильная обстановка»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр перед матчем против «Майами» высказался об увольнении главного тренера «Бруклина» Стива Нэша.
«Стив Нэш — мой хороший друг, поэтому прежде всего я сочувствую Стиву.
Я считаю, что он обладает всеми качествами, чтобы стать блестящим тренером. Блестящим. Это хорошее напоминание мне и всем тренерам о том, что мы зависим от игроков, фронт-офисов, владельцев. Нужно иметь прочное положение, чтобы преуспеть в качестве тренера в этой лиге.
Нам с Эриком Споэльстрой очень повезло. Окажись мы на месте Стива, мы не добились бы больших успехов, и это правда. Поэтому я сочувствую ему.
Но я также знаю, что если когда-нибудь он захочет вернуться, он может стать великолепным тренером, ему просто нужна более стабильная обстановка», – сказал Керр.
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