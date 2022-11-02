Стив Керр: «Стив Нэш может стать великолепным тренером, но ему нужна более стабильная обстановка»

Главный тренер перед матчем против «Майами» высказался об увольнении главного тренера .

«Стив Нэш — мой хороший друг, поэтому прежде всего я сочувствую Стиву.

Я считаю, что он обладает всеми качествами, чтобы стать блестящим тренером. Блестящим. Это хорошее напоминание мне и всем тренерам о том, что мы зависим от игроков, фронт-офисов, владельцев. Нужно иметь прочное положение, чтобы преуспеть в качестве тренера в этой лиге.

Нам с очень повезло. Окажись мы на месте Стива, мы не добились бы больших успехов, и это правда. Поэтому я сочувствую ему.

Но я также знаю, что если когда-нибудь он захочет вернуться, он может стать великолепным тренером, ему просто нужна более стабильная обстановка», – сказал Керр.

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