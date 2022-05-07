Стив Керр: «Карри долго беседовал с Дюрэнтом после его перехода, с этого все началось»

Главный тренер «Голден Стэйт» рассказал о беседе звездных игроков и в октябре 2016-го года.

Дюрэнт перешел в «Уорриорз» перед началом сезона-2016/17. С ним калифорнийская команда дважды становилась чемпионом НБА – в 2017-м и 2018-м годах.

«Это был наш первый командный ужин, когда пришел Кевин. Мы были в Денвере на предсезонной игре. Мы сидели там и смотрели матч плей-офф бейсбольной лиги. Кевин и Стеф просидели вместе почти три часа и впервые узнали друг друга ближе. Я сидел за другим столом с тренерами, смотрел на них и думал: «Как же круто. Это начинается», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?