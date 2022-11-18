Защитник Бен Симмонс поучаствовал в двух красивых эпизодах во время матча с .

В начале второй четверти Симмонс получил мяч в середине площадки, набрал скорость и исполнил евростеп.

Через несколько минут австралиец после подбора сделал передачу через всю площадку на , который забил сверху.

Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!