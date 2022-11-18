Бен Симмонс исполнил эффектный евростеп и передачу через всю площадку в матче с «Блэйзерс»
Защитник «Бруклина» Бен Симмонс поучаствовал в двух красивых эпизодах во время матча с «Портлендом».
В начале второй четверти Симмонс получил мяч в середине площадки, набрал скорость и исполнил евростеп.
Через несколько минут австралиец после подбора сделал передачу через всю площадку на Кевина Дюрэнта, который забил сверху.
Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!
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