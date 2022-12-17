Форвард « » исполнил данк в четвертой четверти матча с « » после того, как избавился от опеки лидера соперника .

Сразу после данка Барнс что-то произнес в адрес Дюрэнта. Кевин ответил и был наказан техническим замечанием.

«Нетс» победили благодаря 3-очковому Кайри Ирвинга под сирену.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые

Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает