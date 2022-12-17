Скотти Барнс забил сверху с сопротивлением Кевина Дюрэнта и спровоцировал звезду «Нетс» на технический
Форвард «Торонто» Скотти Барнс исполнил данк в четвертой четверти матча с «Бруклином» после того, как избавился от опеки лидера соперника Кевина Дюрэнта.
Сразу после данка Барнс что-то произнес в адрес Дюрэнта. Кевин ответил и был наказан техническим замечанием.
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