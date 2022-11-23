Джордж Ньянг получил неспортивный за удар рукой в грудь Бену Симмонсу
Форвард «Сиксерс» Джордж Ньянг получил неспортивный фол первой степени во время матча с «Нетс» (115:106).
Ньянг в борьбе с защитником «Бруклина» Беном Симмонсом нанес сопернику удар рукой в грудь. Судьи после просмотра повтора наказали Джорджа неспортивным.
На счету Ньянга 16 очков, 5 подборов и 2 передачи.
Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться
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