Попадание Айо Досунму под сирену принесло «Чикаго» победу над «Атлантой»

Теги Атланта Чикаго НБА видео Демар Дерозан Айо Досунму Баскетбол

Защитник «Буллс» Айо Досунму стал автором победного попадания в выездном матче с «Хоукс» (110:108).

Досунму подобрал мяч после промаха Демара Дерозана и успел совершить бросок за доли секунды до завершения основного времени.

«Чикаго», в котором по информации инсайдеров произошел раскол, одержал вторую победу подряд.

На счету Айо в среду 9 очков, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата при 4 из 6 с игры.

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2 комментария

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Sportik 975
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За броски под сирену, я и обожаю баскетбол. Эпично всегда выходит.
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Rjcnbr
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Вучевич в своём мире существует, ловит на себя пули реперов из Атланты
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