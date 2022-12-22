Защитник «Буллс» стал автором победного попадания в выездном матче с «Хоукс» (110:108).

Досунму подобрал мяч после промаха и успел совершить бросок за доли секунды до завершения основного времени.

« », в котором по информации инсайдеров произошел раскол, одержал вторую победу подряд.

На счету Айо в среду 9 очков, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата при 4 из 6 с игры.

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