Легкий форвард «Атланты» Эй Джей Гриффин стал автором победного попадания в овертайме матче с (123:122 ОТ).

Гриффин исполнил решающий бросок после ввода мяча из-за боковой, когда на атаку у «Хоукс» при «-1» оставалось 0,5 секунды.

Эй Джей поймал мяч в воздухе, находясь спиной к кольцу, совершил разворот и отправил снаряд в цель.

На счету Гриффина 17 очков, 2 подбора и 2 передачи при 7 из 17 с игры.

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