Эй Джей Гриффин забросил победный мяч в игре с «Чикаго» после ввода из-за боковой
Легкий форвард «Атланты» Эй Джей Гриффин стал автором победного попадания в овертайме матче с «Чикаго» (123:122 ОТ).
Гриффин исполнил решающий бросок после ввода мяча из-за боковой, когда на атаку у «Хоукс» при «-1» оставалось 0,5 секунды.
Эй Джей поймал мяч в воздухе, находясь спиной к кольцу, совершил разворот и отправил снаряд в цель.
На счету Гриффина 17 очков, 2 подбора и 2 передачи при 7 из 17 с игры.
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