Данки Симоне Фонтеккьо и Демара Дерозана – лучшие моменты матчей НБА 7 декабря
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 7 декабря.
Топ-10 возглавили Симоне Фонтеккьо («Юта») и Демар Дерозан («Чикаго»).
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