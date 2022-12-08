Данки Симоне Фонтеккьо и Демара Дерозана – лучшие моменты матчей НБА 7 декабря

Теги Чикаго НБА видео Юта Демар Дерозан Симоне Фонтеккьо Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 7 декабря.

Топ-10 возглавили Симоне Фонтеккьо («Юта») и Демар Дерозан («Чикаго»).

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