Деррик Джонс смазал штрафной, который мог принести «Чикаго» победу над «Атлантой»
«Чикаго» упустил две возможности перехватить лидерство на последних секундах четвертой четверти матча с «Атлантой».
Сперва Демар Дерозан промахнулся из-под кольца во время прохода при «-1».
Чуть позже Деррик Джонс смазал второй штрафной при равном счете за 0,4 секунды до финальной сирены.
В дополнительной 5-минутке «Хоукс» вырвали победу благодаря попаданию Эй Джей Гриффина.
Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября
Комментарии