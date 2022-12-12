Деррик Джонс смазал штрафной, который мог принести «Чикаго» победу над «Атлантой»

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«Чикаго» упустил две возможности перехватить лидерство на последних секундах четвертой четверти матча с «Атлантой».

Сперва Демар Дерозан промахнулся из-под кольца во время прохода при «-1».

Чуть позже Деррик Джонс смазал второй штрафной при равном счете за 0,4 секунды до финальной сирены.

В дополнительной 5-минутке «Хоукс» вырвали победу благодаря попаданию Эй Джей Гриффина.

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