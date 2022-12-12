Богдан Богданович: «Джо Пранти нарисовал комбинацию для победного броска Эй Джей Гриффина»
Атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович назвал ассистента главного тренера Джо Пранти автором комбинации, благодаря которой Эй Джей Гриффин забросил победный мяч в матче против «Чикаго» (123:122 ОТ).
«Джо Пранти убедился, что мы слушаем его. Так что спасибо Джо Пранти. По сути, он нарисовал комбинацию, которую должен был завершить Эй Джей.
Джейлен Джонсон великолепно исполнил передачу. Спасибо ему за идеальную своевременную передачу. Все разыграли комбинацию великолепно. Потрясающе», – сказал Богданович.
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