Игроки «Чикаго» устроили перепалку в перерыве матча с «Миннесотой», некоторые были недовольны Лавином

Между игроками «Чикаго» произошел конфликт в большом перерыве матча против «Миннесоты» (126:150) в воскресенье.

Как сообщает журналист Джо Коули, игроки устроили перепалку в раздевалке, когда тренеры находились снаружи. Конфронтация продолжилась после окончания матча.

Журналист NBC Sports Chicago Кей Си Джонсон отметил, что споры обострились, когда несколько игроков выразили недовольство Заком Лавином.

Главный тренер «Буллс» подтвердил информацию. Он сказал, что не стал вмешиваться, и назвал ситуацию «хорошей».

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда