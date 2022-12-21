Игроки «Чикаго» устроили перепалку в перерыве матча с «Миннесотой», некоторые были недовольны Лавином

Теги происшествия Чикаго Миннесота НБА Билли Донован Зак Лавин Баскетбол

Между игроками «Чикаго» произошел конфликт в большом перерыве матча против «Миннесоты» (126:150) в воскресенье.

Как сообщает журналист Джо Коули, игроки устроили перепалку в раздевалке, когда тренеры находились снаружи. Конфронтация продолжилась после окончания матча.

Журналист NBC Sports Chicago Кей Си Джонсон отметил, что споры обострились, когда несколько игроков выразили недовольство Заком Лавином.

Главный тренер «Буллс» Билли Донован подтвердил информацию. Он сказал, что не стал вмешиваться, и назвал ситуацию «хорошей».

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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4 комментария

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Sundance Neeskens
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Ответ noke
Это реально хорошо, потому что походу ещё корнями в противостоянии с Бойленом там организовалась какая-то совершенно больная раздевалка, с этим горе-лидером во главе. Её надо снести до основания, ещё до трейда Лавина, чтобы после остались не больные брошенные сироты, а выздоравливающие начинающие бойцы. Желательно, с Карузо в роли неявного вожака.
В команде из тех, кто играл у Бойлена остались только Коби и Зак. У Уайта итак мало шансов было остаться, у ЛаВина после последних новостей видимо тоже.
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noke
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Это реально хорошо, потому что походу ещё корнями в противостоянии с Бойленом там организовалась какая-то совершенно больная раздевалка, с этим горе-лидером во главе. Её надо снести до основания, ещё до трейда Лавина, чтобы после остались не больные брошенные сироты, а выздоравливающие начинающие бойцы. Желательно, с Карузо в роли неявного вожака.
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okfootballru
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Ответ Mr.BadGuy
Сначала перепалку, потом перестрелку
Потом перестройку. Потом перекличка будет...
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Mr.BadGuy
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Сначала перепалку, потом перестрелку
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