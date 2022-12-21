Стефен Карри посетил званый ужин Кевина Дюрэнта в Нью-Йорке
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в воскресенье посетил званый ужин бывшего партнера по команде Кевина Дюрэнта («Бруклин»).
Форвард «Нетс» и его менеджер Рич Клемайн устроили праздничный ужин в ресторане The Nines в Нью-Йорке и пригласили большое количество звезд, в том числе Карри.
«Кевин и Стеф обнялись и поболтали. Они были очень рады видеть друг друга и провели немного времени наедине», – рассказал источник.
Дюрэнт провел за «Уорриорз» три сезона (2016-2019), завоевав два чемпионских титула.
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