Стефен Карри посетил званый ужин Кевина Дюрэнта в Нью-Йорке

Звездный разыгрывающий « » в воскресенье посетил званый ужин бывшего партнера по команде (« »).

Форвард «Нетс» и его менеджер Рич Клемайн устроили праздничный ужин в ресторане The Nines в Нью-Йорке и пригласили большое количество звезд, в том числе Карри.

«Кевин и Стеф обнялись и поболтали. Они были очень рады видеть друг друга и провели немного времени наедине», – рассказал источник.

Дюрэнт провел за «Уорриорз» три сезона (2016-2019), завоевав два чемпионских титула.

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