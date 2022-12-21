Дуайт Ховард вступил в стычку с 226-сантиметровым Симом Бхулларом и проиграл матч

Теги Дуайт Ховард НБА видео Сим Бхуллар Баскетбол

Американский центровой «Таоюаньских леопардов» Дуайт Ховард в пятничном матче чемпионата Тайваня вступил в стычку с канадским гигантом Симом Бхулларом, рост которого составляет 226 сантиметров.

Бхуллар не реагировал на провокации Ховарда, который, несмотря на свои 208 сантиметров, на фоне канадца казался низкорослым.

Команда Ховарда потерпела поражение от «Тайнани» со счетом 78:87.

После матча 30-летний канадец поделился впечатлениями от противостояния с чемпионом НБА (2020).

«Мне абсолютно все равно, против кого я играю. Что есть, то есть, это баскетбол. Я не отступаю ни перед кем. Для меня это просто очередной матч», – сказал Бхуллар.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?

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6 комментариев

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Александр Спирин
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Бхуллар прекрасен. 226 см, 161 кг. Природные данные великолепные. Деклассировал коротыша Ховарда на раз.
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Сергей Пузанков
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Доминирование продолжается.
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Osik92
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208 Ховард был на драфт комбайне без кроссовок... 211 был на пике. Может сейчас ниже стал
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xQcoW
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Скоро Томпсон присоединится. Будет интересно
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Левый аккаунт Дюрэнта
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Американского супермэна деклассировал местный, деревенский, толстый подпивасник. Кто такое может выдержать?
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The_Enot
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Да же не знаю как комментировать увиденное!
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