Дуайт Ховард вступил в стычку с 226-сантиметровым Симом Бхулларом и проиграл матч

Американский центровой «Таоюаньских леопардов» Дуайт Ховард в пятничном матче чемпионата Тайваня вступил в стычку с канадским гигантом Симом Бхулларом, рост которого составляет 226 сантиметров.

Бхуллар не реагировал на провокации Ховарда, который, несмотря на свои 208 сантиметров, на фоне канадца казался низкорослым.

Команда Ховарда потерпела поражение от «Тайнани» со счетом 78:87.

После матча 30-летний канадец поделился впечатлениями от противостояния с чемпионом НБА (2020).

«Мне абсолютно все равно, против кого я играю. Что есть, то есть, это баскетбол. Я не отступаю ни перед кем. Для меня это просто очередной матч», – сказал Бхуллар.

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