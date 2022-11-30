Дуайт Ховард: «Кобе был более прямолинеен, чем Леброн»

Чемпион НБА в составе (2020) объяснил, чем отличается нынешний лидер команды от легендарного .

«Они совершенно разные по характеру. Кобе был более прямолинеен, всегда сосредоточен и просто молчал. У Леброна перед игрой гремит музыка. Он на подъеме и разгуливает по площадке. Это два разных игрока, но в обычной жизни они такие же люди», – сказал Ховард.

Центровой выступал вместе с Брайантом в сезоне-2012/13, а вместе с Джеймсом – в сезоне-2019/20 и в сезоне-2021/22.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»