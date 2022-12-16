Дуайт Ховард набрал 21 очко и сделал 13 подборов в третьем матче на Тайване

Американский центровой «Таоюаньских леопардов» вернулся в строй после травмы и провел свой третий матч в чемпионате Тайваня.

Ховард оформил дабл-дабл, набрав 21 очко (8 из 20 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 4 из 10 с линии штрафных) и сделав 13 подборов за 36 минут на паркете. Его усилий не хватило для победы команды, которая проиграла «Тайнане» – 78:87.

Ховард пропустил две недели из-за травмы колена.

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