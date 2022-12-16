Дуайт Ховард набрал 21 очко и сделал 13 подборов в третьем матче на Тайване

Теги Дуайт Ховард НБА видео Баскетбол

Американский центровой «Таоюаньских леопардов» Дуайт Ховард вернулся в строй после травмы и провел свой третий матч в чемпионате Тайваня.

Ховард оформил дабл-дабл, набрав 21 очко (8 из 20 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 4 из 10 с линии штрафных) и сделав 13 подборов за 36 минут на паркете. Его усилий не хватило для победы команды, которая проиграла «Тайнане» – 78:87.

Ховард пропустил две недели из-за травмы колена.

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3 комментария

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Александр Кузьмин
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Интересно было бы его в Евролиге увидеть
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Tolball
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Смотрю на 35 номер в команде соперников ..ну как не любить эту игру?!)
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ygcn5c2ty9
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молодой перспективный, еще и 3 бросать начал. Лейкерс нужно присмотреться..
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