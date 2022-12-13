Центровой Дуайт Ховард решил отпраздновать 37-й день рождения, совершив тур по тайваньским школам.

«Я сказал вам, ребята, что хочу провести свой день рождения, распространяя любовь и поводы для улыбок. Именно это я и сделал!

Решил совершить поездку по Тайваню и посетить несколько замечательных школ, чтобы отпраздновать свой день рождения с детьми, произнести несколько мудрых слов и вдохновить сообщество опытом, который, я надеюсь, они никогда не забудут. Люблю вас всех», – написал экс-игрок НБА в соцсетях.

Соцсети Дуайта Ховарда

В ноябре Ховард подписал контракт на сумму более 1 миллиона долларов с «Таоюаньскими леопардами», что в 50 раз превышает лимит для иностранных игроков в местной лиге.

Ховард является чемпионом НБА в составе «Лейкерс» (2020). Первый пик драфта-2004 трижды становился лучшим оборонительным игроков, 8 раз входил в символические сборные сезона (5 раз – в первую), участвовал в 8 Матчах всех звезд.

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