Шакил О’Нил: «Мама наругала меня за мои слова о Ховарде»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил извинился перед за недавние насмешки.

О’Нил посмеялся над показателями экс-игрока НБА в тайваньской лиге T1. Прославленный центровой заявил, что Ховард играет в «Лиге здоровья». Тот ответил Шаку, что это «крайне неуважительно».

«Мама наругала меня за мои слова о Дуайте. Так что, мистер Дуайт Ховард, я должен извиниться перед вами», – прокомментировал ситуацию О’Нил.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов