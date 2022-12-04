Шакил О’Нил: «Мама наругала меня за мои слова о Ховарде»

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Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил извинился перед Дуайтом Ховардом за недавние насмешки.

О’Нил посмеялся над показателями экс-игрока НБА в тайваньской лиге T1. Прославленный центровой заявил, что Ховард играет в «Лиге здоровья». Тот ответил Шаку, что это «крайне неуважительно».

«Мама наругала меня за мои слова о Дуайте. Так что, мистер Дуайт Ховард, я должен извиниться перед вами», – прокомментировал ситуацию О’Нил.

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