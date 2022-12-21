Джеймс Эннис: «Сергей Базаревич – тренер для игроков»

Форвард «Самары» Джеймс Эннис поделился своим мнением о главном тренере команды .

«Однозначно, в этом сезоне я играю под руководством одного из лучших игроков в истории российского баскетбола. Знаю, он был очень крут на площадке. То, что он в середине 90-х играл в НБА за «Атланту», говорит о многом.

И, конечно же, он отличный тренер. Я бы назвал его тренером для игроков. И это очень важно. Он всегда хочет побеждать и заряжает нас правильным настроем и на игры, и на тренировочный процесс.

Мне однозначно нравится играть под руководством тренера Сергея Базаревича», – сказал американец в интервью официальному сайту Лиги ВТБ.

Джеймс Эннис приехал к Сергею Базаревичу в «Самару». Волжане готовы к яркому дебюту в Лиге