Сергей Базаревич может покинуть «Самару» (Metaratings)

Главный тренер «Самары» может покинуть свой пост, пишет портал Metaratings.

Отмечается, что руководство клуба недовольно работой 57-летнего специалиста, а некоторым игрокам не нравятся его методы.

« » потерпела три поражения подряд в лиге ВТБ и с результатом 6-11 занимает 8-е место в турнирной таблице. В понедельник команда проиграла «Химкам» в 1/8 финала Кубка России.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ