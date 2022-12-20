Сергей Базаревич может покинуть «Самару» (Metaratings)
Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич может покинуть свой пост, пишет портал Metaratings.
Отмечается, что руководство клуба недовольно работой 57-летнего специалиста, а некоторым игрокам не нравятся его методы.
«Самара» потерпела три поражения подряд в Единой лиге ВТБ и с результатом 6-11 занимает 8-е место в турнирной таблице. В понедельник команда проиграла «Химкам» в 1/8 финала Кубка России.
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