Сергей Базаревич может покинуть «Самару» (Metaratings)

Теги возможные переходы Химки Сергей Базаревич Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич может покинуть свой пост, пишет портал Metaratings.

Отмечается, что руководство клуба недовольно работой 57-летнего специалиста, а некоторым игрокам не нравятся его методы.

«Самара» потерпела три поражения подряд в Единой лиге ВТБ и с результатом 6-11 занимает 8-е место в турнирной таблице. В понедельник команда проиграла «Химкам» в 1/8 финала Кубка России.

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2 комментария

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Сергей Орлов
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Ответ Ужратый Гусениц
Странно, что человек пославший в жопу болельщиков команды, еще не уволен
Он никого не посылал, не выдумывайте.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ужратый Гусениц
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Странно, что человек пославший в жопу болельщиков команды, еще не уволен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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