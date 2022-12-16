Сергей Базаревич: «Проявили характер, но не хватило больших игроков»

Главный тренер «Самары» заявил, что его команда проявила характер во второй половине матча против «Енисея», но ей не хватило больших игроков (65:72).

«Хочу поздравить соперника с победой. В последних матчах « » показывал хорошую игру. Для нас двойной выезд оказался тяжелым.

Первая половина матча была ужасная, как будто мы забыли проснуться. Плюс ранние фолы Томаса, который проводит всего вторую игру после травмы. Видно, что он не успел восстановить свои игровые кондиции.

Игроки проявили характер во второй половине, мы были близки к победе, но, к сожалению, нам не хватило больших игроков на площадке», – отметил Базаревич.

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