Президент «Самары» — о возможной отставке Базаревича: «Мы не обсуждаем этот вопрос»

Президент «Самары» Камо Погосян ответил на вопрос о потенциальной отставке главного тренера .

«Мы не обсуждаем этот вопрос вообще.

Да, у нас была полоса тяжелых игр, но у этих поражений есть объективные причины. Например, у нас было 7 гостевых матчей подряд, травмы. Пока наша задача — попасть в шестерку. Мы будем биться за этот результат», — рассказал Погосян в эфире «Взял Мяч Страна».

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