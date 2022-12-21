Сергей Базаревич – о возможной отставке: «Писать могут все что угодно»
Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич отреагировал на информацию о своем возможном уходе из клуба.
«Не хочу это комментировать. Писать могут все что угодно», - сказал Базаревич.
На этой неделе прошел слух, что 57‑летний специалист может покинуть дебютанта Единой лиги ВТБ после серии из четырех поражений с учетом неудачи в Кубке России с «Химками».
Отмечалось, что руководство клуба недовольно работой тренера, а некоторым игрокам не нравятся его методы.
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