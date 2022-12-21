В сеть попало видео с главным тренером «Финикса» и центровым в тайм-ауте матча против «Вашингтона» (110:113).

Большая часть тайм-аута «Санз» ушла на словесную перепалку между Уильямсом и Эйтоном.

Под занавес встречи у Эйтона также состоялся эмоциональный диалог с одноклубником .

« » в межсезонье не торопился продлевать контракт с Эйтоном и сохранил его, когда повторил предложение «Индианы». По слухам, между Уильямсом и центровым напряженные отношения.

Тренер признавался, что ни разу не общался с баскетболистом с момента завершения сезона-21/22 до открытия тренировочного лагеря.

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