Монти Уильямс и Деандре Эйтон поспорили во время тайм-аута

Теги происшествия Финикс НБА видео Монти Уильямс Деандре Эйтон Микэл Бриджес Баскетбол

В сеть попало видео с главным тренером «Финикса» Монти Уильямсом и центровым Деандре Эйтоном в тайм-ауте матча против «Вашингтона» (110:113).

Большая часть тайм-аута «Санз» ушла на словесную перепалку между Уильямсом и Эйтоном. 

Под занавес встречи у Эйтона также состоялся эмоциональный диалог с одноклубником Микэлом Бриджесом.

«Финикс» в межсезонье не торопился продлевать контракт с Эйтоном и сохранил его, когда повторил предложение «Индианы». По слухам, между Уильямсом и центровым напряженные отношения.

Тренер признавался, что ни разу не общался с баскетболистом с момента завершения сезона-21/22 до открытия тренировочного лагеря.

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2 комментария

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711M
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о боже мой, да разведитесь вы уже, ну это некросоюз, он ни к чему хорошему не приведет
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Undrey
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Начали разговаривать, это первый шаг к миру)
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0
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