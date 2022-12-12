Крис Пол ударил Хосе Альварадо локтем в лицо перед потасовкой из-за данка Зайона
Данк форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона на 360 градусов при «+9» за 1,9 секунды до конца матча с «Финиксом» на прошлой неделе привел к потасовке.
Выяснилось, что непосредственно перед этим эпизодом случился инцидент с участием Криса Пола и Хосе Альварадо.
Пол незаметно ударил Альварадо локтем в лицо перед потасовкой, когда пробегал рядом с игроком «Пеликанс».
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