Данк форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона на 360 градусов при «+9» за 1,9 секунды до конца матча с на прошлой неделе привел к потасовке.

Выяснилось, что непосредственно перед этим эпизодом случился инцидент с участием и .

Пол незаметно ударил Альварадо локтем в лицо перед потасовкой, когда пробегал рядом с игроком «Пеликанс».

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