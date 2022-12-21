Между игроками « » Микэлом Бриджесом и произошла перепалка в паузе матча против « » (110:113).

Бриджес и Эйтон начали что-то выговаривать друг другу в концовке встречи, когда пробивал штрафные.

Лидер «Уизардс» сперва наблюдал за происходящим с удивлением, а затем начал аплодировать.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать