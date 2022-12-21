Между Микэлом Бриджесом и Деандре Эйтоном произошла перепалка в паузе игры

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Между игроками «Финикса» Микэлом Бриджесом и Деандре Эйтоном произошла перепалка в паузе матча против «Вашингтона» (110:113).

Бриджес и Эйтон начали что-то выговаривать друг другу в концовке встречи, когда Дени Авдия пробивал штрафные.

Лидер «Уизардс» Брэдли Бил сперва наблюдал за происходящим с удивлением, а затем начал аплодировать. 

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3 комментария

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Мурзин Ринат
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Там ещё и с Монти успел , и теперь есть люди которые реально думают, что Даллас был заслежено в финале конфы?)) это не Даллас вышел , это Санс сломались после 3 матча , и что такого случилось на дне рождения Криса Пола , что до сих пор длиться
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Лужин
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Эйтон там и с Монти Уильямсом поругаться успел.
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БУГАЙ
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Какая там перепалка? Ничего кретичного.
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