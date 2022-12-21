Между Микэлом Бриджесом и Деандре Эйтоном произошла перепалка в паузе игры
Между игроками «Финикса» Микэлом Бриджесом и Деандре Эйтоном произошла перепалка в паузе матча против «Вашингтона» (110:113).
Бриджес и Эйтон начали что-то выговаривать друг другу в концовке встречи, когда Дени Авдия пробивал штрафные.
Лидер «Уизардс» Брэдли Бил сперва наблюдал за происходящим с удивлением, а затем начал аплодировать.
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